МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов

6 Февр. 2018 2018-02-06T20:10:18+03:00

Ранее власти республики ввели в стране чрезвычайное положение из-за обострившегося противостояния с оппозицией

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Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской республики, где в настоящее время действует режим чрезвычайного положения.

«Российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской республики до отмены чрезвычайного положения. Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха», - говорится в релизе ведомства.

Министерство также рекомендует избегать заезда в столицу республики Мале и призывает проявлять максимальную осторожность.

«Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу. Обстановка на островах архипелага спокойная. Транспортная инфраструктура, включая аэропорт Мале, продолжает функционировать», - добавили в МИД РФ.

Ранее, 5 февраля, президент Мальдив Абдулла Ямин ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней на фоне обострившегося противостояния с оппозицией и слухов об импичменте.