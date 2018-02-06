МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской республики, где в настоящее время действует режим чрезвычайного положения.
«Российским гражданам рекомендуется тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской республики до отмены чрезвычайного положения. Тем, кто не может отказаться от поездки, настоятельно рекомендуется по прибытии в аэропорт направляться в места отдыха», - говорится в релизе ведомства.
Министерство также рекомендует избегать заезда в столицу республики Мале и призывает проявлять максимальную осторожность.
«Противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу. Обстановка на островах архипелага спокойная. Транспортная инфраструктура, включая аэропорт Мале, продолжает функционировать», - добавили в МИД РФ.
Ранее, 5 февраля, президент Мальдив Абдулла Ямин ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней на фоне обострившегося противостояния с оппозицией и слухов об импичменте.