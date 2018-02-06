Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Основные акционеры «АвтоВАЗа» - госкорпорация «Ростех» и французский автоконцерн Renault — ищут подходящего кандидата на смену действующему президенту компании Николя Мору.
Об этом сообщил журналистам глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
«Решение есть - Мор уже назначен руководителем регионального подразделения Renault, поэтому пока совмещает», - отметил Чемезов.
По его словам, в настоящее время Renault определяется с кандидатурой на смену Мору, после чего должны будут согласовать это решение с «Ростехом». При этом предполагаемых сроков назначения нового главы «АвтоВАЗа» Чемезов не назвал.
«Как дадут кандидатуру - мы уже будем знать. Они (Renault) с нами должны согласовать эту кандидатуру», - отметил руководитель «Ростеха».
Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, преемником Мора может стать вице-президент «АвтоВАЗа» по производству и управлению цепочкой поставок Алеш Братож.