Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
В частично обрушившимся здании отеля на Тайване заблокированы 29 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Постояльцы отеля в городе Хуалянь оказались заблокированы в здании, которое получило сильные повреждения в результате мощного землетрясения у восточного побережья острова.
Землятресение магнитудой 6,5 было зафиксировано во вторник в 23:30 по местному времени (18:50 мск) в 102 км к югу от Тайбэя и 22 км к северо-востоку от города Хуалянь, столицы одноименного уезда.
Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Отмечается, что в результате сильных толчков частично или полностью были разрушены несколько зданий. Мосты, тротуары и дорожное покрытие получили повреждения.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, Министерство обороны Тайваня направило около 100 военнослужащих для оказания помощи в поисково-спасательных операциях. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
Землетрясение на Тайване: десятки людей под завалами.Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло на Тайване 6 февраля. По предварительным данным - 2 человека погибли, более сотни ранены и еще десятки остаются под завалами