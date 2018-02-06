2018-02-06T22:34:42+03:00
Экономика

В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке

Ранее во вторник ключевые американские индексы продемонстрировали рекордное падение
Денис СУХОВ
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Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: REUTERS
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В Министерстве США не испытывают беспокойства из-за рекордного падения индексов американского фондового рынка. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

«Мы следим за ситуацией. Рынки функционируют нормально с точки зрения ликвидности и прочего. Фундаментальные основы экономики очень прочны. Состояние экономики очень хорошее», - цитирует министра телеканал CNBC.

Мнучин также подчеркнул, что экономическим успехам уже существенно содействует недавно принятая налоговая реформа.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», во вторник утром по московскому времени ключевые индексы американского фондового рынка продемонстрировали рекордное падение. Промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 175 пунктов (4,6%) до 24 345, корпоративный индекс S&P 500 и высокотехнологичный NASDAQ потеряли около 4% и опустились до 2 649 и 6 968 пунктов соответственно.

По мнению многих аналитиков, снижение стало сильнейшим однодневным падением за всю историю. Его причины связывают с опасениями инвесторов относительно инфляции в стране, а также монетарной политикой, проводимой администрацией президента США.

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