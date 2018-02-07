2018-02-07T02:39:16+03:00
Политика

Госдепу США не понравился польский закон о «бандеровской» идеологии

По словам Тиллерсона, Вашингтон разочарован: этот закон помешает свободе слова и научным исследованиям
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс ТиллерсонФото: REUTERS
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил недовольство новым польским законом об Институте национальной памяти, который в СМИ чаще называют «антибандеровским».

«Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание преступлений нацистов польскому государству», - говорится в заявлении главы госдепа, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Тиллерсона, «реализация этого закона негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях». При этом он отмечает, что такие термины, как «польские лагеря смерти», которые в стране теперь запрещены новым законом, «являются болезненными и способны ввести в заблуждение».

«Такие исторические неточности затрагивают Польшу, нашего надёжного союзника, и с этим нужно бороться так, чтобы при этом защищать основные свободы», - заявил госсекретарь США.

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