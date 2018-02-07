Ведомый сбитого Су-25 рассказал, как прикрывал командира с воздуха

7 Февр. 2018 2018-02-07T09:38:03+03:00

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Работавший в паре с погибшим в Сирии Романом Филиповым летчик рассказал, как прикрывал катапультировавшегося майора с воздуха. По его словам, пытаясь спасти командира, он уничтожил как минимум два автомобиля боевиков.

Как уточнил напарник Филипова, он первым заметил, что ведущего атакуют. «Голос у него не дрогнул, когда я предупредил: "По тебе работают! Выводи! Тангаж, тангаж! Маневрируй!". "Да, вижу!", - ответил ведущий. А потом так спокойно, словно это было сказано о чем-то обыденном и второстепенном: "В меня попали…"», - поведал пилот второго Су-25 в интервью газете «Красная звезда».

Также летчик заявил, что последним приказом погибшего майора было требование «уходить в облака» и вызывать поисково-спасательный отряд. Однако он нарушил приказ и ушел, только когда у него почти закончилось топливо. «Остался в этом районе и выполнил несколько атак, отработал по машинам, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Уничтожил два автомобиля», - рассказал военный.

Напомним, российский штурмовик Су-25 был сбит в небе над сирийской провинцией Идлиб в минувшую субботу, 3 февраля. Пилот Роман Филипов успел катапультироваться, однако ему пришлось отстреливаться от подоспевших на место крушения боевиков. В результате летчик был убит: он погиб как герой.

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