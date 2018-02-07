Заигрались: на карнавале в Германии «ведьмы» чуть не сварили девушку

7 Февр. 2018 2018-02-07T09:07:45+03:00

Ноги юной участницы окунули в котел с кипятком по колени, в результате она оказалась в больнице [фото]

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18-летняя девушка оказалась на больничной койке после того, как её по колени окунули в чан с кипящей водой на традиционном карнавале «Фастнахт» (Fasnacht) в Германии.

Это произошло в субботу вечером в городе Эппинген в земле Баден-Вюртемберг. Два человека в костюмах ведьм находились на платформе возле «колдовского» чана с кипятком, когда несколько участников праздника, подхватив в толпе одну из девушек, понесли её к котлу. Возможно, в шутку.

Неудачная шутка во время традиционного карнавала «Фастнахт» в Германии привела к печальным последствиямФото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из «ведьм» приняла у них девушку и, взяв на руки, подняла над чаном. Но, похоже, не удержала, упустила, и ноги фрейлейн оказались по колено в кипящей воде. В итоге девочку с серьезными ожогами обеих голеней и стоп доставили в больницу, где она пробудет не меньше недели.

Обе «колдуньи» сбежали, теперь их ищет немецкая полиция. Кстати, пока непонятно, какого пола были переодетые ведьмами люди. Их могут привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью по неосторожности и неоказание помощи, сообщает Sky News.

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