2018-02-07T09:07:45+03:00
В мире

Заигрались: на карнавале в Германии «ведьмы» чуть не сварили девушку

Ноги юной участницы окунули в котел с кипятком по колени, в результате она оказалась в больнице [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Немецкая полиция разыскивает двух «ведьм», ошпаривших 18-летнюю девушкуНемецкая полиция разыскивает двух «ведьм», ошпаривших 18-летнюю девушкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

18-летняя девушка оказалась на больничной койке после того, как её по колени окунули в чан с кипящей водой на традиционном карнавале «Фастнахт» (Fasnacht) в Германии.

Это произошло в субботу вечером в городе Эппинген в земле Баден-Вюртемберг. Два человека в костюмах ведьм находились на платформе возле «колдовского» чана с кипятком, когда несколько участников праздника, подхватив в толпе одну из девушек, понесли её к котлу. Возможно, в шутку.

Неудачная шутка во время традиционного карнавала «Фастнахт» в Германии привела к печальным последствиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неудачная шутка во время традиционного карнавала «Фастнахт» в Германии привела к печальным последствиямФото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из «ведьм» приняла у них девушку и, взяв на руки, подняла над чаном. Но, похоже, не удержала, упустила, и ноги фрейлейн оказались по колено в кипящей воде. В итоге девочку с серьезными ожогами обеих голеней и стоп доставили в больницу, где она пробудет не меньше недели.

Обе «колдуньи» сбежали, теперь их ищет немецкая полиция. Кстати, пока непонятно, какого пола были переодетые ведьмами люди. Их могут привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью по неосторожности и неоказание помощи, сообщает Sky News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десять признаков того, что твоя девушка - ведьма

Присмотритесь чуть пристальнее к своей даме: может для нее метла не просто инструмент для уборки дома. Мы собрали десять признаков, по которым можно вычислить современную колдунью (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Греф предложил создать министерство по искусственному интеллекту
В список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, вошли 16 человек
Джиму Керри предложили перейти из Facebook в российских соцсетях
Явлинский, Титов и Бабурин стали кандидатами в президенты России
Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Песков: лидеры России, Ирана и Турции не исключают возможную встречу
Москва и Минск могут создать спецкомиссию по правам человека
Кремль получил список предпринимателей, желающих вернуться в Россию
Путин: несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, РФ остается лидером мирового спорта
На Филиппинах таможня отправила под бульдозер иномарки на 1,2 миллиона долларов
Ведущего программы «Решала» избили в Москве
Трамп поручил ведомствам создать в США центр по проверке иммигрантов
Пучков: авиапарк МЧС за пять лет обновлен на треть
Редкая природная аномалия «белая смерть» убивает туристов
Голодец: большинство оставшихся в РФ трудовых мигрантов в 2017 году приехали из Украины
Ученые: озоновый слой над Россией продолжает уменьшаться
Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за подготовку теракта
Шувалов пожелал финалистам конкурса «Лидеры России» стать «новыми Илонами Масками»
Эрдоган: Трамп обманул Турцию в вопросе сирийского Манбиджа
Дмитрий Песков: Путин может проголосовать в Севастополе
Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска