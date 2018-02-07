Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны»

7 Февр. 2018 2018-02-07T09:08:06+03:00

‍Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заявили о готовности приступить к работе сразу после окончания съемок культового сериала

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Создатели популярного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс решили заняться съемками «Звездных воин». Выяснилось, что они напишут сценарий и спродюсируют серию фильмов, которые, как ожидается, будут стоять особняком от остальных частей киносаги, в том числе от недавно объявленной трилогии режиссера Райана Джонсона.

По словам самих Бениоффа и Уайсса, они рады возможности поработать над новыми сериями «Звездных воин». Также они заявили о готовности приступить к работе, как только будут завершены съемки последнего сезона «Игры престолов», сообщается на официальном сайте киносаги.

Напомним, последний сезон «Игры престолов» должен выйти на телеканале HBO в 2019 году.

Кстати, недавно стало известно, что режиссер культового сериала согласился сделать сериал из «Конана-варвара». Как ранее сообщал сайт «Комсомольской правды», компания Amazon намерена с помощью Мигеля Сапочника адаптировать сагу для телевидения.