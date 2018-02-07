Россия начала высылать северокорейских рабочих из страны

7 Февр. 2018 2018-02-07T09:21:26+03:00

Тех граждан КНДР, которые не хотят возвращаться на родину, никто насильно не высылает Фото: REUTERS

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Российские власти начали высылать северокорейских трудовых мигрантов из страны. Такие меры принимаются в рамках последней резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Это будет удар по российской экономике, серьезный удар, особенно по Дальнему Востоку <...> Но мы решение Совета безопасности ООН выполняем неукоснительно, в обязательном порядке", - заявил дипломат, выступая перед журналистами.

Он подчеркнул, что если граждане КНДР не хотят возвращаться на родину, то "насильно" их никто не высылает. Такие вопросы обсуждаются отдельно и решаются в контакте с комиссариатом Организации объединенных наций по делам беженцев.

Между тем, каждый год северокорейским гражданам выдается около 12-15 тысяч российских временных виз. Максимально зафиксированное число таких рабочих в нашей стране составляет до 37 тысяч человек. При этом, обычно они трудятся в коллективах. В основном, северокорейцев можно встретить на рыбных заводах, в сельском хозяйстве или на стройках.

Условия работы для таких мигрантов, по словам Мацегоры, уж точно нельзя назвать рабскими. Северокорейцы в России получают примерно столько же, сколько и наши граждане - в среднем 500 долларов.

К настоящему моменту, по данным "Интерфакс", многие губернаторы уже приступили к высылке рабочих, прибывших из КНДР.

Ранее сообщалось, что компенсировать нехватку рабочей силы на Дальнем Востоке в будущем смогут граждане из стран СНГ, в частности, Узбекистана.