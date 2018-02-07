МИД России назвал истерики США детскими капризами

7 Февр. 2018 2018-02-07T09:48:58+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал реакцию США на укрепляющиеся отношения РФ и стран Латинской Америки. Так, он назвал недовольство Вашингтона по этому поводу «истериками капризного ребенка».

«Современному Вашингтону вообще очень свойственно в стилистике капризного ребенка устраивать истерики по любому поводу. Когда что-то не по нему - сразу хочется представить себе такого enfant terrible, который падает на пол, начинает стучать ножками, биться в истерике по любому поводу», - сказал дипломат ТАСС. При этом он назвал такое поведение «несерьезным и недостойным».

Как заметил Рябков, в настоящее время в США знают только о двух внешнеполитических инструментах - санкциях и военной силе. Это, по мнению замминистра, не только вызывает нарастающее отторжение в мире, но и мешает искать приемлемые формы решения тех или иных проблем.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, начиная свое недельное турне по странам Латинской Америки, признал, что сближение этого региона с Москвой вызывают у Вашингтона беспокойство.