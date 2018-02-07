2018-02-07T10:45:12+03:00
Происшествия

При землетрясении на Тайване погибли четыре человека, 243 пострадали

Многие районы все еще остаются без электричества и воды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Поисково-спасательная операция продолжаетсяПоисково-спасательная операция продолжаетсяФото: REUTERS
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Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до четырех человека, еще по меньшей мере 243 получили травмы различной степени тяжести. Такое заявление сделали в экстренных службах страны.

Между тем, в министерстве иностранных дел сообщили о тои, что пока известно о 31 пострадавшем иностранце. Их национальная принадлежность не уточняется.

Еще 85 человек на данный момент считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней принимают участие более 1,3 тысячи специалистов.

Напомним, что вечером во вторник, 6 февраля, землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 22 км к северо-востоку от города Хуалянь. В результате мощных подземных толчков отдельные здания были частично или полностью разрушены. Так, в одном из поврежденных отелей оказались заблокированы почти 30 человек.

Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, в настоящий момент отдельные районы все еще остаются без электроэнергии и воды. Местные власти принимают меры для обеспечения граждан предметами первой необходимости.

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