При землетрясении на Тайване погибли четыре человека, 243 пострадали
Число жертв землетрясения на Тайване увеличилось до четырех человека, еще по меньшей мере 243 получили травмы различной степени тяжести. Такое заявление сделали в экстренных службах страны.
Между тем, в министерстве иностранных дел сообщили о тои, что пока известно о 31 пострадавшем иностранце. Их национальная принадлежность не уточняется.
Еще 85 человек на данный момент считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. В ней принимают участие более 1,3 тысячи специалистов.
Напомним, что вечером во вторник, 6 февраля, землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в 22 км к северо-востоку от города Хуалянь. В результате мощных подземных толчков отдельные здания были частично или полностью разрушены. Так, в одном из поврежденных отелей оказались заблокированы почти 30 человек.
Как сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, в настоящий момент отдельные районы все еще остаются без электроэнергии и воды. Местные власти принимают меры для обеспечения граждан предметами первой необходимости.