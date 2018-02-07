2018-02-07T10:12:48+03:00
Туризм

Россия не приняла участия в NYT Travel Show

Однако, туры по нашей стране представляли частные турфирмы
Алексей ОСИПОВ
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The New York Times Travel Show - одна из самых авторитетных туристических выставок в миреThe New York Times Travel Show - одна из самых авторитетных туристических выставок в миреФото: Алексей ОСИПОВ
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В Нью-Йорке прошла ежегодная, одна из самых престижных, посещаемых и авторитетных туристических выставок The New York Times Travel Show. В этом году она отпраздновала своеобразный юбилей, став 15-й по счету.

Традиционно эта выставка ориентируется на северо-американского туриста, одновременно являясь важной площадкой для установления прямых связей между туроператорами разных стран. Среди ее участников – государственные ведомства, курирующие туриндустрию в различных частях света, частные турфирмы, продавцы сопутствующих товаров и услуг, круизные компании, СМИ. Выставка проходит в самом крупном выставочном комплексе Нью-Йорка – Javits Center.

Несколько частных компаний представили туры по России Фото: Алексей ОСИПОВ

Несколько частных компаний представили туры по РоссииФото: Алексей ОСИПОВ

К странам-«завсегдатаям» NYT Travel Show (Израиль, Мексика, Япония, Китай, Корея, Турция, ЮАР и др.) в этом году добавились новички, среди которых, например, Беларусь. Совместный павильон «Шелковый путь» представили Казахстан и Узбекистан.

Россия, несколько лет назад принимала участие в одной из таких выставок на государственном уровне (в лице Ростуризма). В этом году павильона России на NYT Travel Show не было, однако, несколько частных компаний представляли различные туры по просторам нашей Родины.

Среди участников выставки – государственные ведомства, частные турфирмы, круизные компании, СМИ Фото: Алексей ОСИПОВ

Среди участников выставки – государственные ведомства, частные турфирмы, круизные компании, СМИФото: Алексей ОСИПОВ

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