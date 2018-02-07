2018-02-07T10:41:47+03:00
Политика

Пушков назвал "экзотической идеей" призыв Рады к срыву выборов в Крыму

По мнению сенатора, мировое сообщество даже не услышит предложение украинских депутатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сенатор Алексей ПушковСенатор Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посчитал довольно "экзотической идеей" призыв Верховной Рады к срыву президентских выборов 2018 года в Крыму и Севастополе. По мнению сенатора, озвученное украинскими депутатами предложение вовсе не будет услышано.

"В Раде хотят призвать "мировое сообщество" сорвать выборы президента России в Крыму (?!). Экзотическая идея: в Крыму голосует не мировое сообщество, от него в Крыму ничего не зависит. Да и своих дел у сообщества выше крыши. Не услышит оно украинских депутатов", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что ранее лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак предложил помешать выборам президента на полуострове Крым. Депутат заявил, что избирательная кампания якобы является нелегитимной и противоречит не только Конституции Украины, но и международно-правовым актам. В качестве одной из мер срыва выборов в РФ Бурбак предложил запретить въезд в страну всем участникам и наблюдателям данного голосования.

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