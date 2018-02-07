Правительство Венесуэлы подписало проект соглашения с оппозицией

7 Февр. 2018 2018-02-07T10:45:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник вечером, 6 февраля, правительство Венесуэлы утвердило проект соглашения с оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране. Подписи под документом поставили министр связи и информации боливарианской республики Хорхе Родригес и председатель Конституционной ассамблеи Дельси Родригес.

Между тем глава оппозиционной делегации - депутат Национальной ассамблеи (парламента) латиноамериканской страны Хулио Борхес - заявил, что его единомышленники «не подпишут документ, который не будет достоин венесуэльского народа». Также он пообещал, что оппозиция доработает текст соглашения и представит свои поправки на встрече в среду, 7 февраля, передает ТАСС.

Напомним, в настоящее время в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго проходят переговоры между представителями властей и оппозиции Венесуэлы. Одна из главных тем этих консультаций - предстоящие в Венесуэле президентские выборы. Так, оппозиционеры требуют провести досрочные выборы. Кроме того, они добиваются восстановления полномочий парламента.