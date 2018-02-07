В российских регионах начались сокращения сотрудников ГИБДД

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:21:34+03:00

Как заверили в правоохранительных органах, центральный аппарат это пока никак не затрагивает

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В среду, 7 февраля, появилась информация о том, что в ряде российских регионов начались сокращения сотрудников Госавтоинспекции. Как рассказали журналистам в правоохранительных органах, центральный аппарат этот процесс пока никак не затрагивает.

«В настоящее время в ГИБДД идет процесс сокращения сотрудников. В первую очередь это касается подразделений в регионах страны, центральный аппарат это пока не затронет», - сказал источник ТАСС, уточнив при этом, что сокращают тех работников, обязанности которых не связаны с работой «на земле».

Что касается причин сокращений, то, по мнению собеседника агентства, они могут быть связаны с дальнейшей реорганизацией ГИБДД и ее объединением с патрульно-постовой службой (ППС).

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин распорядился сократить общее число сотрудников Госавтоинспекции на 10 тысяч человек. Причем тогда в МВД заверили, что всем сотрудникам, чьи должности будут сокращены, будут предложены другие вакантные места в органах внутренних дел.