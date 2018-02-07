Военная операция в Афганистане обходится США в $45 млрд ежегодно

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:29:32+03:00

Вооруженный конфликт в Афганистане длится уже семнадцать лет Фото: REUTERS

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Американцы ежегодно тратят на военную операцию в Афганистане 45 млрд долларов. Такое заявление сделал помощник главы Минобороны США Рэндалл Шрайвер во время выступления в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Примечательно, что из этих средств 13 млрд долларов выделяются американским войскам, 5 млрд долларов предоставляются армии Афганистана и еще 780 млн долларов уходят на экономическую помощь Кабулу. Остальные же деньги идут на обеспечение материально-технической базы.

По сравнению с разгаром вооруженного конфликта выделяемая сумма более чем вдвое меньше, однако в Конгрессе многие недовольны тем, что на войну, длящуюся почти два десятка лет, уходит столько средств.

Политики и дипломаты настаивают на том, чтобы Вашингтон убедил членов Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация) сесть за стол переговоров с Кабулом, однако американские власти не хотят приступать к диалогу с людьми, массово убивающими женщин и детей.

Напомним, что боевики довольно беспощадно расправляются с жителями Афганистана, постоянно устраивая теракты в Кабуле. Так, 27 января террорист-смертник подорвал автомобиль, в результате чего погибли почти сто человек, а 10 января несколько взрывов прогремели около посольства РФ.