2018-02-07T11:29:32+03:00
В мире

Военная операция в Афганистане обходится США в $45 млрд ежегодно

При этом основная часть выделенных средств уходит на материально-техническое обеспечение войск
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Вооруженный конфликт в Афганистане длится уже семнадцать летВооруженный конфликт в Афганистане длится уже семнадцать летФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американцы ежегодно тратят на военную операцию в Афганистане 45 млрд долларов. Такое заявление сделал помощник главы Минобороны США Рэндалл Шрайвер во время выступления в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Примечательно, что из этих средств 13 млрд долларов выделяются американским войскам, 5 млрд долларов предоставляются армии Афганистана и еще 780 млн долларов уходят на экономическую помощь Кабулу. Остальные же деньги идут на обеспечение материально-технической базы.

По сравнению с разгаром вооруженного конфликта выделяемая сумма более чем вдвое меньше, однако в Конгрессе многие недовольны тем, что на войну, длящуюся почти два десятка лет, уходит столько средств.

Политики и дипломаты настаивают на том, чтобы Вашингтон убедил членов Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация) сесть за стол переговоров с Кабулом, однако американские власти не хотят приступать к диалогу с людьми, массово убивающими женщин и детей.

Напомним, что боевики довольно беспощадно расправляются с жителями Афганистана, постоянно устраивая теракты в Кабуле. Так, 27 января террорист-смертник подорвал автомобиль, в результате чего погибли почти сто человек, а 10 января несколько взрывов прогремели около посольства РФ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, вошли 16 человек
Джиму Керри предложили перейти из Facebook в российских соцсетях
Явлинский, Титов и Бабурин стали кандидатами в президенты России
Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Песков: лидеры России, Ирана и Турции не исключают возможную встречу
Москва и Минск могут создать спецкомиссию по правам человека
Кремль получил список предпринимателей, желающих вернуться в Россию
Путин: несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, РФ остается лидером мирового спорта
На Филиппинах таможня отправила под бульдозер иномарки на 1,2 миллиона долларов
Ведущего программы «Решала» избили в Москве
Трамп поручил ведомствам создать в США центр по проверке иммигрантов
Пучков: авиапарк МЧС за пять лет обновлен на треть
Редкая природная аномалия «белая смерть» убивает туристов
Голодец: большинство оставшихся в РФ трудовых мигрантов в 2017 году приехали из Украины
Ученые: озоновый слой над Россией продолжает уменьшаться
Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за подготовку теракта
Шувалов пожелал финалистам конкурса «Лидеры России» стать «новыми Илонами Масками»
Эрдоган: Трамп обманул Турцию в вопросе сирийского Манбиджа
Дмитрий Песков: Путин может проголосовать в Севастополе
Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска