В Uber‍ рассказали, что их базу данных взломали хакеры из США и Канады

7 Февр. 2018 2018-02-07T11:53:52+03:00

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Хакеры, которые в 2016 году похитили данные 57 миллионов клиентов и водителей сервиса такси Uber, действовали из США и Канады. Такое заявление сделал начальник службы информационной безопасности компании Джон Флинн.

Напомним, что о случившемся стало известно лишь в конце 2017 года. В Uber рассказали, что кибермошенники похитили данные не только клиентов, но и 7 млн водителей. Так, злоумышленникам достались, в частности, номера прав около 600 тысяч человек.

В результате руководство компании выявило двух хакеров, атаковавших сервис, и предложило им 100 тысяч долларов за уничтожение данных и молчание. Тогда сообщалось, что кибермошенники не успели использовать сведения в своих целях.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Uber, выплата была произведена в рамках программы по выплате премий за обнаружение уязвимости программного обеспечения, однако, как признались в руководстве, данная процедура существенно отличалась от обычно схемы.