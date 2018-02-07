2018-02-07T11:53:52+03:00
В мире

В Uber‍ рассказали, что их базу данных взломали хакеры из США и Канады

В 2016 году кибермошенникам удалось похитить сведения 57 млн клиентов и водителей сервиса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Компания заплатила хакерам за уничтожение данных и молчаниеКомпания заплатила хакерам за уничтожение данных и молчаниеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Хакеры, которые в 2016 году похитили данные 57 миллионов клиентов и водителей сервиса такси Uber, действовали из США и Канады. Такое заявление сделал начальник службы информационной безопасности компании Джон Флинн.

Напомним, что о случившемся стало известно лишь в конце 2017 года. В Uber рассказали, что кибермошенники похитили данные не только клиентов, но и 7 млн водителей. Так, злоумышленникам достались, в частности, номера прав около 600 тысяч человек.

В результате руководство компании выявило двух хакеров, атаковавших сервис, и предложило им 100 тысяч долларов за уничтожение данных и молчание. Тогда сообщалось, что кибермошенники не успели использовать сведения в своих целях.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Uber, выплата была произведена в рамках программы по выплате премий за обнаружение уязвимости программного обеспечения, однако, как признались в руководстве, данная процедура существенно отличалась от обычно схемы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Греф предложил создать министерство по искусственному интеллекту
В список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, вошли 16 человек
Джиму Керри предложили перейти из Facebook в российских соцсетях
Явлинский, Титов и Бабурин стали кандидатами в президенты России
Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Песков: лидеры России, Ирана и Турции не исключают возможную встречу
Москва и Минск могут создать спецкомиссию по правам человека
Кремль получил список предпринимателей, желающих вернуться в Россию
Путин: несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, РФ остается лидером мирового спорта
На Филиппинах таможня отправила под бульдозер иномарки на 1,2 миллиона долларов
Ведущего программы «Решала» избили в Москве
Трамп поручил ведомствам создать в США центр по проверке иммигрантов
Пучков: авиапарк МЧС за пять лет обновлен на треть
Редкая природная аномалия «белая смерть» убивает туристов
Голодец: большинство оставшихся в РФ трудовых мигрантов в 2017 году приехали из Украины
Ученые: озоновый слой над Россией продолжает уменьшаться
Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за подготовку теракта
Шувалов пожелал финалистам конкурса «Лидеры России» стать «новыми Илонами Масками»
Эрдоган: Трамп обманул Турцию в вопросе сирийского Манбиджа
Дмитрий Песков: Путин может проголосовать в Севастополе
Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска