2018-02-07T13:04:22+03:00
Спасатель

Пучков: авиапарк МЧС за пять лет обновлен на треть

На вооружение министерства поступило 23 воздушных судна
Алексей КАРЕЛИН
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Всего спасатели располагают 200 000 единиц техники. Фото: ЮРЦ МЧС России.Всего спасатели располагают 200 000 единиц техники. Фото: ЮРЦ МЧС России.
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МЧС обновило свою авиацию на треть за последние пять лет. Об этом сообщил глава министерства Владимир Пучков. По его словам, обновление произошло во всех подразделениях, каждое судно уникально.

"За последние пять лет на оснащение авиационных формирований поступило 23 новых воздушных судна, в том числе медицинские модули с поддержкой полного цикла жизни пострадавших", - заявил Пучков на Всероссийском сборе по подведению итогов работы системы ликвидации ЧС за 2017 год.

Всего в системе 1,4 миллиона человек и 200 000 единиц техники. На вооружении МЧС больше 1500 беспилотников, число которых будут наращивать и дальше, говорит Пучков. Как ранее сообщал сайт kp.ru, на Урале, например, успешно используют морозоустойчивый дрон DJI Inspire с тепловизором. Пучков также рассказал, что число космических аппаратов увеличили в два раза, а снимков из космоса получено кооло 50 000.

За пять лет спасатели оперативно ликивдировали 1800 ЧС, спасли больше 1,5 миллионов человек. Удалось снизить число пожаров на 14%, а количество погибших в огне – на 25%, раненых – на 19%.

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