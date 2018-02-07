2018-02-07T12:03:53+03:00
В мире

Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска

Сирийским ПВО удалось перехватить и уничтожить большинство ракет
Дарья ИВАШКИНА
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Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде ДамаскаИзраильская авиация атаковала военный объект в пригороде ДамаскаФото: REUTERS
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В министерстве обороны Сирии сообщили об атаке израильской авиации по военному объекту, расположенному неподалеку от Дамаска.

По данным ведомства арабской республики, в ночь на среду, 7 февраля, а именно в 03:42 по местному времени (04:42 мск), самолеты еврейского государства выпустили несколько ракет из воздушного пространства Ливана. Между тем сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить и уничтожить большинство снарядов.

Стоит отметить, что Израиль и Сирия уже давно время от времени обмениваются ударами, при этом обвиняя друг друга в агрессивных действиях. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля уничтожили батарею ПВО вооруженных сил Сирии, которая находилась всего в 50 километрах от Дамаска.

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