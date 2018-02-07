Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за подготовку теракта

7 Февр. 2018 2018-02-07T12:40:57+03:00

Пособник террористов был задержан после нападения на полицейского, ведущего за ним слежку Фото: REUTERS

Молодой человек признался, что был пособником ИГ* и планировал устроить в городе взрыв

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Житель Нью-Йорка Мунтер Омар Салех, задержанный летом 2015 года по подозрению в пособничестве террористам ИГ*, был приговорен к 18 годам лишения свободы. Такое решение озвучил Федеральный суд бруклинского района.

Отметим, что 22-летний Салех учился в одном из колледжей Нью-Йорка. В какой-то момент он связался с террористами и приступил к созданию взрывного устройства. Также молодой человек учился скрываться от полиции и менять свою внешность.

"Вдохновленный жестокой и человеконенавистнической идеологией ИГ*, подсудимый вступил в сговор с сообщниками и создал из скороварки бомбу для теракта в Нью-Йорке", - приводятся слова и.о. помощника Генерального прокурора О'Каллагана на сайте Министерства юстиции США.

Поведение американца вызвало подозрение в правоохранительных органах и за ним устроили слежку. В июне 2015 года Салех и его сообщник Имран Раббани напали на одного из полицейский, после чего были арестованы.

* - запрещенная в России террористическая организация.