2018-02-07T13:23:19+03:00
В мире

На Филиппинах таможня отправила под бульдозер иномарки на 1,2 миллиона долларов

Около 20 машин раздавили в знак борьбы с криминалом
Алексей КАРЕЛИН
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Президент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго ДутертеФото: REUTERS
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Власти Филиппин уничтожили около 20 дорогих автомобилей общей стоимостью 1,2 миллиона долларов. Акция символизировала серьезность намерений президента Родриго Дутерте снизить уровень преступности, в том числе и коррупции, в стране.

Под бульдозер попали конфискованные таможенным органом машины. В их числе BMW, Lexus, Mercedes, Jaguar, Audi и даже Chevrolet Corvett Stingray. Спрессованные остатки отдали скупщикам лома, сообщает сайт argumenti.ru.

Всего за 2017 год таможня Филиппин изъяла автомобилей на 2,93 миллиарда долларов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент Филиппин восхитился поставленным из России оружием. Весной 2017 года Дутерте обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в борьбе с террористами. На встрече с Путиным в Кремле Дудерте сообщил, что готов купить у России оружие, так как для ликвидации снайперов и подразделений ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России) необходимы современные технологии.

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