2018-02-07T13:12:43+03:00
В мире

Трамп поручил ведомствам создать в США центр по проверке иммигрантов

Таким образом американский лидер рассчитывает снизить уровень угрозы нацбезопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп неоднократно выступал за ужесточение правил въезда иммигрантов в СШАТрамп неоднократно выступал за ужесточение правил въезда иммигрантов в СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп во вторник, 6 февраля, подписал меморандум об открытии в стране Национального центра по проверке благонадежности иммигрантов.

Согласно документу, ведомства должны завершить все необходимые процессы по данному вопросу по истечении шести месяцев. Ответственными за учреждение центра назначены министерство внутренней безопасности, Минюст и разведывательные управления.

По задумке американского лидера, подобные меры позволят улучшить процесс обмена информацией об иммигрантах между различными ведомствами и обеспечить координацию действий. Также службам будет проще выявлять лиц, которые могут представлять угрозу для национальной или общественной безопасности США, передает ТАСС.

Между тем, Трамп уже неоднократно требовал от Конгресса ужесточить правила въезда в страну иммигрантов, которые сейчас только "подводят американцев". Например, недавно президент призвал изменить процесс воссоединения переселенцев с родственниками, поскольку это облегчает задачу для проникновения в США террористов.

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