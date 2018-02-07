Путин: несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, РФ остается лидером мирового спорта

7 Февр. 2018 2018-02-07T13:36:18+03:00

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Президент России Владимир Путин, выступая в среду, 7 апреля, на совещании по подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске, выразил уверенность в том, что наша страна остается лидером мирового спорта, а также лидером в организации крупных соревнований. И это, как отметил глава нашего государства, даже несмотря на нынешнюю ситуацию с олимпийцами.

«Несмотря на ситуацию, которая сейчас развивается вокруг российского спорта, и в сегодняшнем олимпийском цикле, без всяких сомнений, наша страна остается и лидером мирового спорта, и лидером в организации крупных спортивных мероприятий», - цитирует российского лидера ТАСС.

Кстати, напомним о ситуации вокруг олимпийцев. Как ранее сообщал сайт kp.ru, 5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) вынес итоговое решение по участию сборной России в Олимпиаде 2018 года: нашей стране запретили выступать на соревнованиях в Пхенчхане, при этом ряд российских спортсменов пожизненно отстранили от Олимпийских игр.

Однако 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 наших атлетов и отменил аннулирование их результатов на Играх-2014 в Сочи. Наказания в отношении еще 11 атлетов были смягчены - они пропустят лишь Олимпиаду-2018.