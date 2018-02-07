2018-02-07T14:00:48+03:00
Политика

На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»

Адвокат Януковича опубликовал протокол допроса бывшего и.о. главы Минобороны незалежной Игоря Тенюха
Дарья ИВАШКИНА
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На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 7 февраля, стало известно, что на Украине нашли виновных в «сдаче Крыма» России в 2014 году. Как заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, решение о «выводе украинских войск с территории полуострова без сопротивления» было принято по инициативе бывшего главы администрации президента незалежной Сергея Пашинского и экс-руководителя Национальной гвардии страны Степана Полторака, который в настоящее время является министром обороны соседнего государства.

К таким выводам юрист пришел после того, как ознакомился с протоколом допроса бывшего исполняющего обязанности главы Минобороны Игоря Тенюха, копию которого он опубликовал на своей странице в Facebook. Согласно этому документу, Тенюх в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, проходившего 23 марта 2014 года, доложил об обстановке на полуострове и предложил «идти на прорыв в Крым».

На это Пашинский заявил, что Тенюх «хочет войны», и предложил выслушать других членов правительства. Следующим на заседании выступил Полторак, который предложил «выводить военные части из Крыма с гордо поднятыми знаменами».

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.

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