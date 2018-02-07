Явлинский, Титов и Бабурин стали кандидатами в президенты России

7 Февр. 2018 2018-02-07T14:18:30+03:00

Очередные президентские выборы пройдут в России 18 марта 2018 года. Фото: Сергей Мальгавко ТАСС

ЦИК посчитал, что ими было собрано достаточно подписей избирателей

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты России еще трех человек. Такое решение было принято в среду, 7 февраля, на заседании ЦИК.

Так, к выборам оказались допущены основатель партии "Яблоко" и ее кандидат в президенты Григорий Явлинский, выдвинутый "Партией Роста" бизнес-омбудсмен Борис Титов и юрист от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин.

Последний представил комиссии 105 тысяч подписей избирателей, из которых недостоверными и недействительными оказались 3,18%. Однако оставшегося количества достаточно для регистрации кандидата.

Явлинский представил столько же подписей. Из них было забраковано лишь 1,07%, что позволило политику пройти к следующему этапу выборов.

Из собранных Титовым подписей недействительными оказались 4,35%, однако 102 тыс. 389 бланков хватило для регистрации, передает "Интерфакс".

Ранее ЦИК одобрил также кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина. В представленных им подписях обнаружили лишь 0,39% брака, что является "небывалым случаем".