2018-02-07T16:19:09+03:00
Спорт

Генсек CAS: если апелляции россиян удовлетворят, то их участие в ОИ будет гарантировано

Решение суда по делам 32 российских спортсменов ожидается 8 февраля
Екатерина БОЛГОВА
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Если CAS удовлетворит апелляции россиян, то их участие в ОИ будет гарантированоЕсли CAS удовлетворит апелляции россиян, то их участие в ОИ будет гарантированоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб заявил, что в случае удовлетворения судом апелляций российских атлетов их участие в Олимпийских играх 2018 года будет гарантировано.

"Если их апелляции будут удовлетворены, это означает, что такая возможность (участия в ОИ) будет гарантирована. Это будет окончательное решение. Конечно, в теории потом возможна подача апелляции в Трибунал, но, на мой взгляд, это маловероятно", - заявил Риб, передает «Р-Спорт».

Напомним, накануне 32 российских атлета подали апелляции в специальное подразделение CAS в Пхенчхане апелляции по поводу участия в Олимпийских играх. Решение суда по этому вопросу ожидается вечером 8 февраля. Также на рассмотрении в CAS находятся дела еще 13 российских спортсменов и двух тренеров, подавших апелляции 7 февраля.

Как сообщал сайт kp.ru, CAS полностью оправдал 15 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от Олимпиад Международным олимпийским комитетом. Однако после этого МОК все равно отказался приглашать их в Пхенчхан.

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