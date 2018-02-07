Генсек CAS: если апелляции россиян удовлетворят, то их участие в ОИ будет гарантировано

7 Февр. 2018 2018-02-07T16:19:09+03:00

Если CAS удовлетворит апелляции россиян, то их участие в ОИ будет гарантировано Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб заявил, что в случае удовлетворения судом апелляций российских атлетов их участие в Олимпийских играх 2018 года будет гарантировано.

"Если их апелляции будут удовлетворены, это означает, что такая возможность (участия в ОИ) будет гарантирована. Это будет окончательное решение. Конечно, в теории потом возможна подача апелляции в Трибунал, но, на мой взгляд, это маловероятно", - заявил Риб, передает «Р-Спорт».

Напомним, накануне 32 российских атлета подали апелляции в специальное подразделение CAS в Пхенчхане апелляции по поводу участия в Олимпийских играх. Решение суда по этому вопросу ожидается вечером 8 февраля. Также на рассмотрении в CAS находятся дела еще 13 российских спортсменов и двух тренеров, подавших апелляции 7 февраля.

Как сообщал сайт kp.ru, CAS полностью оправдал 15 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от Олимпиад Международным олимпийским комитетом. Однако после этого МОК все равно отказался приглашать их в Пхенчхан.