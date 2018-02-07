2018-02-07T16:22:12+03:00
В мире

США анонсировали введение "агрессивных" санкций против КНДР

Целью принятия нового пакета экономических мер является давление на Пхеньян в рамках денуклеаризации Корейского полуострова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вице-президент США Майкл Пенс и премьер-министра Японии Синдзо АбэВице-президент США Майкл Пенс и премьер-министра Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Вашингтон анонсировал введение новых жестких экономических санкций в отношении КНДР, которые будут обнародованы в ближайшее время. Такое заявление сделал вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Политик подчеркнул, что главной целью таких действий является оказание дальнейшего давления на Пхеньян с целью полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"США в скором времени обнародуют самую жёсткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим изолировать её до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет раз и навсегда", — цитирует Пенса Associated Press.

Между тем, глава Абэ подчеркнул, что Токио и Вашингтон никогда не признают Северную Корею в качестве ядерной державы, а также пообещал усилить контроль в открытом море.

Напомним, что ранее США, Япония и еще 15 других стран договорились перехватывать суда, осуществляющие торговлю с КНДР в обход международных санкций.

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