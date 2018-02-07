Госдума одобрила закон об оплате госуслуг через МФЦ

7 Февр. 2018 2018-02-07T17:44:42+03:00

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Госдума приняла в третьем чтении поправки к федеральному закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Изменения коснулись статей 2 и 16 и наделяют многофункциональные центры правом принимать у населения оплату государственных и муниципальных услуг. Необходимость реализации инициативы правительство объясняет удаленностью банков от многих малых поселений.

«Данное решение особенно важно для малонаселенных пунктов, где отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения банкоматов кредитных организаций. Кроме того, введение данной нормы положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а также на доходной части бюджетов всех уровней», - указывают авторы проекта в пояснительной записке.

Всего в РФ организовано больше 13 000 отделений МФЦ, которые охватывают 96% населения и предоставляют в режиме «одного окна» около 170 государственных, региональных и муниципальных услуг. Их список постоянно дополняется. Как рассказывал ранее сайт kp.ru, с февраля 2018 года в центрах «Мои документы» можно оформить водительские удостоверения.