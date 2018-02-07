Минобороны РФ устанавливает каналы поставки ПЗРК боевикам в Сирии‍

7 Февр. 2018 2018-02-07T17:55:37+03:00

В ведомстве назвали "Джебхат ан-Нусра"* инструментом в руках недовольных ролью России стран

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Минобороны РФ выясняет каналы поставки боевикам террористической организации "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) в Сирии. Официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков назвал эту группировку инструментом в руках стран, недовольных ролью РФ в освобождении Сирии от террористов.

"Основным источником дестабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, и не только в зоне "Идлиб", остаются формирования сирийского ответвления "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) - "Джебхат ан-Нусры", - заявил Конашенков.

Он отметил, что особенную озабоченность вызывает информация о получении террористами ПЗРК.

"Министерством обороны ведется работа по установлению типов этих ПЗРК и каналов их поставки террористам", - подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что из зоны деэскалации «Идлиб» в начале года боевиками "Джебхат ан-Нусры" была предпринята попытка атаки беспилотными летательными аппаратами на российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля у зоны деэскалации "Идлиб" боевиками из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов смог катапультироваться, но был окружен террористами и подорвал себя гранатой. Майор был удостоен звания Героя России посмертно.