В Совфеде заявили, что причастные к гибели летчика Су-25 в Сирии будут уничтожены

7 Февр. 2018 2018-02-07T19:34:09+03:00

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопансости Франц Клинцевич Фото: Иван ВИСЛОВ

Замглавы комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал инцидент с российским штурмовиком провокацией

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопансости Франц Клинцевич заявил, что российские военные уничтожат причастных к гибели летчика российского самолета Су-25 в Сирии.

"С этой провокацией мы разберемся, а это провокация, и, что за ней стоит, в ближайшее время все скажем и объясним", - сказал сенатор.

Он отметил, что наказаны будут все боевики, уничтожившие самолет.

"Накажем всех, кто сбил наш самолет, все до последнего будут уничтожены, выявлены и уничтожены до последнего, находящегося в банде. Это, чтобы они понимали", - добавил Клинцевич, передает Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля террористы сбили в Сирии российский штурмовик Су-25СМ, совершавший облет зоны деэскалации "Идлиб". Летчик Роман Филипов смог катапультироваться, после чего вступил в неравный бой с боевиками, а затем подорвал себя гранатой. Ему присвоено звания Героя России посмертно.