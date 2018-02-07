2018-02-07T19:58:18+03:00
Происшествия

На Тайване произошло еще одно крупное землетрясение

Магнитуда подземных толчков составила 6,1
Екатерина БОЛГОВА
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На Тайване произошло несколько землетрясенийНа Тайване произошло несколько землетрясенийФото: REUTERS
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У восточного побережья Тайваня произошло еще одно крупное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,1, сообщил китайский сейсмологической центр (CENC). Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Как сообщал сайт kp.ru, на Тайване за последние сутки произошли несколько подземных толчков. Магнитуда самого мощного из них, зафиксированного в 22 км к северо-востоку от города Хуалянь, составила 6,5. По последним данным, жертвами землетрясений стали уже шесть человек, число пострадавших превысило 250 человек, около 80 жителей числятся без вести пропавшими.

В министерстве иностранных дел Тайваня сообщили о том, что пока известно о 31 пострадавшем гражданине иностранных государств. Их национальная принадлежность не уточняется.

В поисково-спасательной операции участвуют более 1,3 тысячи специалистов. Некоторые районы все еще остаются без электроэнергии и воды. Власти Тайваня заявили, что принимаются меры для обеспечения граждан предметами первой необходимости.

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