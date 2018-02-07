МИД РФ: антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям
В ведомстве отметили, что у некоторых стран уже «вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России». А сейчас наметился новый этап информационной войны.
«На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать ещё более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», — говорится в сообщении МИД.
При этом, как подчеркнули дипломаты, о «российской угрозе» сообщают именно страны, наращивающие «военный киберпотенциал».
«При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под ее прикрытием международных террористических и преступных группировок», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве заявили, что доказательств, как и во время прошлых обвинений, представлено не будет.
Как сообщал сайт kp.ru, в конгрессе США сейчас проводятся несколько расследований по вопросу приписываемого России вмешательства в выборы американского президента.