2018-02-07T21:42:48+03:00
Политика

МИД РФ: антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям

По данным ведомства, западные СМИ хотят обвинить Россию в кибератаках на информационные ресурсы, связанные с Олимпиадой в Пхенчхане
Екатерина БОЛГОВА
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МИД РФ предупредил об опасности "информационной волны" для ее создателейМИД РФ предупредил об опасности "информационной волны" для ее создателейФото: Иван ВИСЛОВ
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В ведомстве отметили, что у некоторых стран уже «вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России». А сейчас наметился новый этап информационной войны.

«На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать ещё более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения», — говорится в сообщении МИД.

При этом, как подчеркнули дипломаты, о «российской угрозе» сообщают именно страны, наращивающие «военный киберпотенциал».

«При этом они забывают о том, что антироссийская информационная волна может ударить по своим создателям, спровоцировав активизацию под ее прикрытием международных террористических и преступных группировок», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что доказательств, как и во время прошлых обвинений, представлено не будет.

Как сообщал сайт kp.ru, в конгрессе США сейчас проводятся несколько расследований по вопросу приписываемого России вмешательства в выборы американского президента.

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