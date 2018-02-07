2018-02-07T22:38:48+03:00
Политика

Министр обороны Украины прокомментировал обвинения в «сдаче Крыма»

Степан Полторак открестился от причастности к решению вывести украинские войска с полуострова
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал обвинения в «сдаче Крыма». Он открестился от причастности к решению о выводе войск с полуострова, так как в марте 2014 он еще не командовал Нацгвардией.

"Я не знаю, как я мог влиять на порядок вывода войск из Крыма. Я никакого решения по этому поводу не принимал", — сказал Полторак телеканалу "112 Украина".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк возложил ответственность за «сдачу Крыма» на депутата Верховной рады Сергея Пашинского, который весной 2014 года руководил президентской администрацией.

Сердюк опубликовал копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Игоря Тенюха, который на заседании Совета национальной безопасности и обороны в марте 2014 года сделал доклад и предложил "идти на прорыв в Крым". В ответ, по его словам, Пашинский предложил "с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма".

Полторак заявил, что показания Тенюха свидетельствуют о том, что тот "был напуган" и "не понимал, где он находится".

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