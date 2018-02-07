В Германии предупредили об опасности мастурбации

7 Февр. 2018 2018-02-07T23:08:17+03:00

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Жителей Германии предупредили об опасности некоторых практик мастурбации.

Как сообщило издание Focus, ежегодно из-за этого процесса умирают 1-2 человека на миллион жителей. Причем, по данным медиков, число таких смертей может быть и больше, так как зачастую родственники погибшего стесняются рассказывать, при каких условиях это произошло.

Смерть во время мастурбации называется аутоэротической. Одна из самых распространенных причин такой гибели - искусственно вызванная гипоксия (недостаток кислорода). В результате смерть наступает попросту по неосторожности.

В 2016 году численность населения Германии составляла более 82 миллионов человек. Значит, из-за рискованной мастурбации могли умереть около 40 человек.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, министр культуры Украины Евгений Нищук обещал научить соотечественников мастурбировать «со смаком». Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной годовщине независимости Незалежной.