В Сеть выложили трейлер продолжения "Дэдпула"

7 Февр. 2018 2018-02-07T23:48:16+03:00

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Самая безбашенная экранизация комиксов про Людей Икс выйдет на экраны 18 мая 2018 года. А ведь планы о сиквеле «Дэдпула» появились ещё задолго до выхода первого фильма! Так уверены были в успехе создатели. Еще бы - такое сумасшествие в кино не часто увидишь.

В трейлере можно познакомиться с новым персонажем - Кейблом в исполнении актера Джоша Бролина. Гейбл - это путешествующий во времени солдат, описан в комиксе как противоположность главного героя, Дэдпула.

Во второй главе продолжится история о ненормальном и неубиваемом супергерое Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наемника, превращенного в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» — пестрая смесь комедии, боевика и, конечно, безумия.

Все фильмы о Людях Икс

"Люди Икс" 2000

"Люди Икс-2" 2003

"Люди Икс: Последняя битва" 2006

"Люди Икс: Начало. Росомаха" 2009

"Люди Икс: Первый класс" 2011

"Росомаха: Бессмертный" 2013

"Люди Икс: Дни минувшего будущего" 2014

"Дэдпул" 2016

"Люди Икс: Апокалипсис" 2016

"Логан" 2017