В Сеть выложили трейлер продолжения "Дэдпула"
Самая безбашенная экранизация комиксов про Людей Икс выйдет на экраны 18 мая 2018 года. А ведь планы о сиквеле «Дэдпула» появились ещё задолго до выхода первого фильма! Так уверены были в успехе создатели. Еще бы - такое сумасшествие в кино не часто увидишь.
В трейлере можно познакомиться с новым персонажем - Кейблом в исполнении актера Джоша Бролина. Гейбл - это путешествующий во времени солдат, описан в комиксе как противоположность главного героя, Дэдпула.
Во второй главе продолжится история о ненормальном и неубиваемом супергерое Дэдпуле, разрушающем все стереотипы о супергероях. Бывшего наемника, превращенного в мутанта-убийцу, ждут новые «подвиги» — пестрая смесь комедии, боевика и, конечно, безумия.
Все фильмы о Людях Икс
"Люди Икс" 2000
"Люди Икс-2" 2003
"Люди Икс: Последняя битва" 2006
"Люди Икс: Начало. Росомаха" 2009
"Люди Икс: Первый класс" 2011
"Росомаха: Бессмертный" 2013
"Люди Икс: Дни минувшего будущего" 2014
"Дэдпул" 2016
"Люди Икс: Апокалипсис" 2016
"Логан" 2017
Трейлер второго Дэдпула появился в Сети.Трейлер второго Дэдпула появился в Сети