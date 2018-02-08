2018-02-08T01:16:20+03:00
Наука

«Роскосмос» считает запуск Falcon Heavy с автомобилем на борту промоакцией

В госкорпорации идею отправить Tesla в космос назвали хорошим трюком
Юлия ДИВЕЕВА
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Запуск Falcon Heavy с мыса КанавералЗапуск Falcon Heavy с мыса КанавералФото: REUTERS
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Запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту – это хороший рекламный трюк. Такое мнение высказал официальный представитель госкорпорации «Роскосмос» Игорь Буренков.

По его мнению, таким образом Илон Маск попытался поправить дела компании Tesla.

Красный Tesla Roadster отправился в космос

Красный Tesla Roadster отправился в космос

«Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался … Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно», - отметил Буренков в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Представитель «Роскосмоса» пояснил, что частные корпорации заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес и этого они устраивают промоакции.

Напомним, 6 февраля, с мыса Канаверал в США стартовала тяжелая ракета Falcon Heavy. На борту ракеты - красный Tesla Roadster с пустым скафандром за рулем.

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