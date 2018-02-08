2018-02-08T01:52:39+03:00
Спорт

Генсек ООН призвал к перемирию на Корейском полуострове на время ОИ-2018

Антониу Гутерриш напомнил о древней традиции "олимпийского перемирия"
Юлия ДИВЕЕВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Соблюдать перемирие на время проведения Зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр 2018 года призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой организации.

Глава ООН отметил, что олимпийское перемирие - традиция, пришедшая еще из Древней Греции. Ее соблюдение особенно важно в свете того, что соревнования будут проводиться на Корейском полуострове.

"Я призываю все конфликтующие стороны соблюдать олимпийское перемирие в ходе Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане. Пусть олимпийский огонь сияет, подобно маяку солидарности человечества. Пусть олимпийское перемирие поможет распространить культуру мира", - цитирует ТАСС слова Гутерриша.

В 1992 году с призывом соблюдать "олимпийское перемирие" выступил Международный олимпийский комитет. Спустя год эту инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, принявшая резолюцию 48/11.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

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