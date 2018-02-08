2018-02-08T03:46:41+03:00
В мире

МИД: РФ планируют обвинить в кибератаках на Олимпиаду

В антироссийской кампании могут участвовать The Washington Post, BuzzFeed и другие издания
Юлия ДИВЕЕВА
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Западные СМИ готовят кампанию против России об атаках на сайты ОИ-2018Западные СМИ готовят кампанию против России об атаках на сайты ОИ-2018Фото: REUTERS
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Западные СМИ намерены опубликовать статьи с псевдорасследованиями о хакерских атаках из России на информационные ресурсы Олимпийских игр в Пхёнчхане. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ («Вашингтон пост», «БаззФид» и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.)», говорится в комментарии на сайте ведомства.

В министерстве отмечают, что «у ряда государств уже вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России».

МИД напоминает, что РФ более двадцати лет выступает на международной арене с рядом конструктивных предложений, которые реально укрепили бы международную информационную безопасность. Во-первых, это выработка принципов ответственного поведения государств, регулирующих, что допустимо делать в информационном пространстве, а что нет.

Во-вторых, Россия предложила универсальный международно-правовой документ, который помог бы искоренить проблему кхакерства - проект конвенции ООН по противодействию информационной преступности.

«Парадоксально, но это предложение отказываются поддержать именно наши западные партнеры, которые не только сами несут огромные потери от киберпреступности, но и обвиняют в этом Россию», - указали в МИД.

Как писал сайт kp.ru, в январе группа хакеров «Fancy Bears» заявила, что ВАДА с помощью США, Канады и Великобритании ведет борьбу против МОК, с целью выдавить из ее руководства европейцев.

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