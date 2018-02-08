2018-02-08T05:15:36+03:00
В мире

Большинство американцев поддерживают легализацию марихуаны в США

За проект выступает рекордное число граждан страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Американцы хотят, чтобы в стране легализовали марихуануАмериканцы хотят, чтобы в стране легализовали марихуануФото: REUTERS
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Легализацию марихуаны в США поддерживают около 60% жителей страны. К такому выводу пришли журналисты телеканала Fox News после проведенного соцопроса.

Против такого шага выступает всего 32% опрошенных, поддерживает – 59%, и еще 9% затруднились с ответом. Ранее процент сторонников легализации этого легкого наркотика никогда еще не был таким высоким.

В США курение марихуаны «для расслабления» разрешено в девяти штатах — Вашингтоне, Калифорнии, Вермонте, Орегоне, Колорадо, Аляске, Мэне, Массачусетсе, Неваде, а также в столичном округе Колумбия. Ещё в 29 штатах ее можно продавать в медицинских целях.

Напомним, сайт kp.ru писал, что решение по легализации курения марихуаны в рекреационных целях в США принимали 8 ноября 2016 года - в день президентских выборов.

За законопроект проголосовали более 55% избирателей

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