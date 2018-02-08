Олимпийские игры в Пхёнчхане начались с матча по керлингу США-Россия

8 Февр. 2018 2018-02-08T05:34:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В южнокорейском Пхёнчхане стартовали Зимние Олимпийские игры. В четверг, 8 февраля, состоялся первый матч по керлингу в дисциплине дабл-микст между командами США и России.

За американцев выступали Бекки Хэмилтон и Мэтт Хэмилтон. Они обыграли наших спортсменов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого со счетом 9:3, передает ТАСС.

Следующий матч керлингисты из России проведут позднее в четверг против сборной Норвегии, начало встречи в 14:05 мск.

Всего в олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар выступают восемь команд По итогам первого раунда в полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

Как сообщает сайт kp.ru, торжественная церемония открытия Зимней Олимпиады -2018 пройдет в Пхенчхане 9 февраля, а официальное завершение состоится 25 февраля. В этой Олимпиаде примут участие порядка двух с половиной тысяч спортсменов. Они разыграют 102 комплекта медалей в 15 дисциплинах.