2018-02-08T05:34:30+03:00
Спорт

Олимпийские игры в Пхёнчхане начались с матча по керлингу США-Россия

Россияне проиграли американцам со счетом 3:9
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские керлингисты проиграли американской команде в первом матчеРоссийские керлингисты проиграли американской команде в первом матчеФото: REUTERS
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В южнокорейском Пхёнчхане стартовали Зимние Олимпийские игры. В четверг, 8 февраля, состоялся первый матч по керлингу в дисциплине дабл-микст между командами США и России.

За американцев выступали Бекки Хэмилтон и Мэтт Хэмилтон. Они обыграли наших спортсменов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого со счетом 9:3, передает ТАСС.

Следующий матч керлингисты из России проведут позднее в четверг против сборной Норвегии, начало встречи в 14:05 мск.

Всего в олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар выступают восемь команд По итогам первого раунда в полуфинал выйдут четыре лучшие команды.

Как сообщает сайт kp.ru, торжественная церемония открытия Зимней Олимпиады -2018 пройдет в Пхенчхане 9 февраля, а официальное завершение состоится 25 февраля. В этой Олимпиаде примут участие порядка двух с половиной тысяч спортсменов. Они разыграют 102 комплекта медалей в 15 дисциплинах.

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