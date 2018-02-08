Умер один из основоположников интернета Джон Перри Барлоу

8 Февр. 2018 2018-02-08T06:40:47+03:00

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В США умер один из основоположников всемирной сети Интернет и основатель некоммерческого Фонда электронных рубежей (EFF, Electronic Frontier Foundation) Джон Перри Барлоу. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«С разбитым сердцем мы должны объявить, что основатель EFF, дальновидный и постоянно вдохновлявший нас Джон Перри Барлоу спокойно скончался во сне сегодня утром», - говорится в сообщении на сайте фонда.

Джон Перри Барлоу вместе с Джоном Гилмором и Митчеллом Капором в 1990 году основал некоммерческую организацию EFF с целью защиты прав и гражданских свобод пользователей интернета, прежде всего от посягательств правительственных органов и частных корпораций.

«Он всегда считал Интернет фундаментальным местом свободы, где люди могут общаться с другими людьми независимо от физического расстояния», - отметили в EFF.

Барлоу также известен как поэт и автор нескольких песен для американской рок-группы Grateful Dead. С 1998 года работал в Гарвардском университете. Очень много времени он проводил в поездах по стране с лекциями об интернет-пространстве.