2018-02-08T07:32:42+03:00
Спорт

CAS зарегистрировал две коллективные апелляции российских спортсменов

Два больших коллективных иска будут рассмотрены Спортивным арбитражным судом от Павла Кулижникова, Дениса Юскова и других представителей сборной
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Генсек CAS Матье Риб.Генсек CAS Матье Риб.Фото: REUTERS
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В четверг, 8 февраля, было официально объявлено о регистрации двух крупных исков в спортивный арбитражный суд со стороны россиян. Речь идет о двух группах - спортсменов и тренеров. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В первую вошли атлеты, которые отбыли свою дисквалификацию, но не были допущены из-за решения МОК отказать спортсменам с "допинговым прошлым". Это - конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев и Татьяна Бородулина из шорт-трека. Второй иск - от тренеров и представителей сборных со стороны Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгения Жукова, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца.

Дела россиян будут рассматриваться специальной группой арбитров в составе: Мохамед Абдель-Рауф (Египет), Лоуренс Боиссон (Швейцария/Франция), Джинвон Пак (Корея). Египетский арбитр возглавгляет данную судейскую панель, сообщает kp.ru.

Как ожидается, решение по делам российских спортсменов последуют в течение этого дня. Поскольку речь идетоб ускоренной процедуре рассмотрения дел.

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