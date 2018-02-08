2018-02-08T07:20:27+03:00
В мире

Немецкие депутаты не нашли нарушений прав человека в Крыму

Как признался один из членов делегации, он и его коллеги не чувствуют опасности на полуострове
Дарья ИВАШКИНА
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Делегация депутатов из ФРГДелегация депутатов из ФРГФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Немецкий депутат Хельмут Сайффен, который 3 февраля в составе делегации политиков из ФРГ прибыл с семидневным визитом в Крым, заявил, что он и его коллеги не нашли никаких нарушений прав человека на полуострове.

«Мы не видели фактов (нарушения прав человека). Факт есть то, что те люди, которых мы встретили во время нашей поездки, чувствуют себя совершенно раскованно. Это прямой показатель того, что люди живут здесь без страха», - цитирует представителя парламента земли Северный Рейн-Вестфалия РИА Ноовости.

Как признался политик, членов делегации радушно приняли в Крыму. По словам Сайффена, в этом российском регионе он и его коллеги не чувствуют опасности, тогда как в больших городах Германии стало небезопасно.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в настоящее время в Крыму с семидневным визитом находится делегация из ФРГ, в состав которой входят депутаты региональных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна от правой партии «Альтернатива для Германии».

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