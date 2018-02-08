Минобороны России получит на вооружение 10 новейших истребителей Су-35

8 Февр. 2018 2018-02-08T08:04:49+03:00

А также шесть обновленных Су-27

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Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, общаясь с журналистами в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (КнААЗ), заявил, что ведомство ожидает поступления на вооружение еще 10 новейших истребителей Су-35 и шести обновленных Су-27.

«У нас по плану 10 самолетов Су-35, ремонт с модернизацией Су-27 до уровня СМ-3 — шесть самолетов», - цитирует замглавы Минобороны «Интерфакс».

Эти самолеты поставит в войска КнААЗ. Причем, как заметил Борисов, Комсомольский-на-Амуре авиазавод всегда в срок выполняет все свои обязательства перед министерством обороны.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в последние годы состав российской авиации пополнили бомбардировщики Су-34, палубные истребители МиГ-29К, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. А в сентябре прошлого года на вооружение нашей армии поступил многофункциональный истребитель Су-35С.