Назван самый популярный пост в Instagram
Стал известен самый популярный пост в Instagram. Им оказалась публикация фотографии новорожденной дочери американской модели Кайли Дженнер. Несмотря на то, что на фото видно лишь маленькую ручку, которой малышка ухватилась за большой палец маминой руки, оно за сутки собрало более 14 с половиной миллионов лайков.
У Дженнер 103 миллиона подписчиков в Instagram, что делает ее одной из самых популярных знаменитостей в принадлежащем Facebook сервисе, пишет Variety.
На втором месте по популярности в этой соцсети тоже фотография с новорожденным малышом. Пост португальского футболиста Криштиану Роналду из роддома, где испанская модель Джорджина Родригес родила ему дочь, набрал более 11 миллионов 300 тысяч лайков
На третьем месте фотография беременной певицы Бейонсе, которую она опубликовала год назад. За это время отметки «нравится» под ней пставили более 11 миллионов 200 тысяч пользователей.