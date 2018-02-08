2018-02-08T08:21:04+03:00
Умные вещи

Назван самый популярный пост в Instagram

Фото новорожденной дочери американской модели Кайли Дженнер побило все рекорды по лайкам
Юлия ДИВЕЕВА
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Назвали самый популярный пост в "Инстаграме"Назвали самый популярный пост в "Инстаграме"Фото: EAST NEWS
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Стал известен самый популярный пост в Instagram. Им оказалась публикация фотографии новорожденной дочери американской модели Кайли Дженнер. Несмотря на то, что на фото видно лишь маленькую ручку, которой малышка ухватилась за большой палец маминой руки, оно за сутки собрало более 14 с половиной миллионов лайков.

У Дженнер 103 миллиона подписчиков в Instagram, что делает ее одной из самых популярных знаменитостей в принадлежащем Facebook сервисе, пишет Variety.

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Пост модели Кайли Дженнер стал самым популярны в Instagram
14745732 отметок «Нравится»637590 комментариевInstagram

На втором месте по популярности в этой соцсети тоже фотография с новорожденным малышом. Пост португальского футболиста Криштиану Роналду из роддома, где испанская модель Джорджина Родригес родила ему дочь, набрал более 11 миллионов 300 тысяч лайков

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Пост футболиста Криштиану Роналду из роддома
11328009 отметок «Нравится»157236 комментариевInstagram

На третьем месте фотография беременной певицы Бейонсе, которую она опубликовала год назад. За это время отметки «нравится» под ней пставили более 11 миллионов 200 тысяч пользователей.

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Пост Бейонсе был опубликован 1 февраля 2017 года
11244050 отметок «Нравится»551726 комментариевInstagram
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