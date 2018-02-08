Назван самый популярный пост в Instagram

8 Февр. 2018 2018-02-08T08:21:04+03:00

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Стал известен самый популярный пост в Instagram. Им оказалась публикация фотографии новорожденной дочери американской модели Кайли Дженнер. Несмотря на то, что на фото видно лишь маленькую ручку, которой малышка ухватилась за большой палец маминой руки, оно за сутки собрало более 14 с половиной миллионов лайков.

У Дженнер 103 миллиона подписчиков в Instagram, что делает ее одной из самых популярных знаменитостей в принадлежащем Facebook сервисе, пишет Variety.

kyliejenner Пост модели Кайли Дженнер стал самым популярны в Instagram

На втором месте по популярности в этой соцсети тоже фотография с новорожденным малышом. Пост португальского футболиста Криштиану Роналду из роддома, где испанская модель Джорджина Родригес родила ему дочь, набрал более 11 миллионов 300 тысяч лайков

cristiano Пост футболиста Криштиану Роналду из роддома

На третьем месте фотография беременной певицы Бейонсе, которую она опубликовала год назад. За это время отметки «нравится» под ней пставили более 11 миллионов 200 тысяч пользователей.