2018-02-08T09:19:57+03:00
Политика

Более 100 человек погибли при ударе коалиции США по сирийской армии

В Соединенных Штатах заявили, что столь большие потери говорят о масштабе атаки
Дарья ИВАШКИНА
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СМИ: более 100 человек погибли при ударе возглавляемой США коалиции по сирийской армииСМИ: более 100 человек погибли при ударе возглавляемой США коалиции по сирийской армииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зарубежные СМИ выяснили, сколько сирийских военных погибли при ударе возглавляемой США международной коалиции по правительственным войскам в Сирии. По некоторым данным, жертвами атаки стали более 100 человек.

Как заявил Reuters источник в американском руководстве, столь большие потери говорят о масштабе атаки. По сведениям Вашингтона, в ней были задействованы около 500 человек. «Сирийские правительственные войска включали в себя приблизительно 500 человек в виде большой, пешей группы, которая поддерживалась артиллерией, танкам, множественными ракетными пусковыми системами и минометами», - сказал американский чиновник, говоривший с журналистами на условиях анонимности.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 7 февраля, возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. В Вашингтоне заявили, что удар по армии арабской республики стал ответом на «неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии» (СДС)».

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