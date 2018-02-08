МИД России оценил перспективы диалога с США по борьбе с терроризмом

8 Февр. 2018 2018-02-08T10:04:09+03:00

По мнению замглавы дипведомства Олега Сыромолотова, в последнее время «было сожжено слишком много мостов»

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В МИД России оценили перспективы диалога с США по борьбе с терроризмом. Так, замглавы дипведомства Олег Сыромолотов усомнился в возможности комплексного диалога между Москвой и Вашингтоном в том формате, в котором он существовал ранее.

«Комплексный диалог между Россией и США по антитеррору в том формате, в котором он существовал в прошлом, судя по последним известным инициативам американской стороны, вряд ли в ближайшее время возможен», - сказал дипломат РИА Новости.

По мнению замминистра иностранных дел, в последнее время «было сожжено слишком много мостов». При этом Сыромолотов подчеркнул, что вина за ухудшение российско-американских отношений лежит не на нашей стране.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в ЦРУ признают, что помощь Москвы необходима Вашингтону в борьбе с терроризмом. Как некоторое время назад заявил директор Центрального разведуправления США Майкл Помпео, жизни американцев окажутся под угрозой, если его ведомство не будет работать с Россией. При этом он объявил о намерении продолжать встречи с коллегами из РФ.