Число погибших при землетрясении на Тайване увеличилось до десяти

8 Февр. 2018 2018-02-08T10:12:19+03:00

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Чимло жертв мощного землетрясения на Тайване увеличилось до десяти человек. Минувшей ночью спасатели достали из-под завалов еще несколько тел. Такое заявление сделали в оперативном штабе города Хуалянь.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля на восточной побережье Тайваня. В результате были разрушены и повреждены несколько зданий, дороги, мосты и другие сооружения, также отдельные пострадавшие районы остались без электричества и воды.

Согласно обновленным данным, всего в результате инцидента погибли десять человек, среди которых трое туристов из Китая. Между тем, число пострадавших возросло до 267. Ранее сайт kp.ru сообщал, что травмы получил, в том числе, 31 иностранец, еще 58 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые операции.

Отметим, что в среду на восточной побережья страны произошел второй мощный подземный толчок магнитудой 6,1. Данных о других разрушениях или пострадавших не поступало.