2018-02-08T10:29:20+03:00
Происшествия

В результате обрушения участка дороги в Китае погибли восемь человек

Также известно о девяти пострадавших и трех пропавших без вести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все пострадавшие находятся в стабильном состоянииВсе пострадавшие находятся в стабильном состоянииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На юге Китая произошло обрушение грунта на одном из участков автотрассы в городе Фошань. В результате инцидента по меньшей мере восемь человек погибли, девять получили травмы, а еще трое пропали без вести

В настоящий момент все пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Уточняется, что инцидент произошел в среду вечером в районе Чаньчэн на улице Цзихуаси. Именно под этой дорогой, ведущей в город ведется строительство второй ветки метрополитена.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на городское управление транспорта, причиной провала участка автомагистрали могли стать именно эти работы. Выяснение всех деталей и обстоятельств происшествия продолжается.

Между тем, ранее сайт kp.ru сообщал, что еще трое граждан КНР погибли накануне в Тайване, где произошло сразу несколько мощных землетрясений.

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