2018-02-08T10:39:24+03:00
Политика

МИД России: планируются новые контакты по линии спецслужб РФ и США

Ранее в этом году уже состоялось несколько встреч официальных лиц, курирующих вопросы безопасности
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД РоссииЗдание МИД РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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‍В МИД России заявили, что планируются новые контакты по линии спецслужб РФ и США. Причем, как предположил замминистра иностранных дел нашей страны Олег Сыромолотов, для Вашингтона «будет предпочтительнее, чтобы эти переговоры проходили без широкой огласки».

«Планируются и готовятся новые контакты. Однако предвосхищать их не буду. Возможно, для наших американских партнеров будет предпочтительнее, чтобы они проходили без широкой огласки», - сказал Сыромолотов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, подтверждением тому, что даже в нынешних непростых условиях диалог возможен, служат состоявшиеся ранее в этом году встречи руководителей спецслужб РФ и США и консультации по вопросам противодействия финансированию терроризма.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, некоторое время назад ряд СМИ написал о встречах глав разведслужб США и РФ. Эти сообщения вызвали обеспокоенность у американских властей. В ответ глава ЦРУ Майкл Помпео заявил о намерении продолжать встречи с коллегами из РФ. При этом он признал, что помощь Москвы необходима Вашингтону в борьбе с терроризмом.

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